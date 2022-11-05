Il percorso reso fruibile recentemente permetterà di raggiungere il vecchio castello cinquecentesco, nascosto dalla folta vegetazione di abeti, in un luogo suggestivo come Lacina

La sala congressuale del Parco naturale regionale delle Serre”, a Serra San Bruno, ha ospitato il congresso “Il sentiero della Baronessa Scoppa-Vizzichi e occhi i mari”. Scopo dell’evento è stata l’inaugurazione del sentiero “Fantasma della Baronessa”, reso fruibile recentemente e che permetterà di raggiungere il vecchio Castello cinquecentesco, nascosto dalla folta vegetazione di abeti, in un luogo suggestivo come Lacina in prossimità del lago. Una sala gremita, presenti anche i sindaci di Serra San Bruno (Alfredo Barillaro) di Capistrano (Marco Martino) di Pazzano ( Franco Valenti) di Dinami (Gregorio Ciccone) e di Mongiana (Francesca Angilletta) ed entusiasta, affascinata dalla leggenda e dai misteri che ruotano attorno al vecchio Castello e alla figura della Baronessa di Soverato Maria Enrichetta Scoppa, ha plauso il Commissario Straordinario Alfonso Grillo per l’iniziativa e per gli importanti risultati conseguiti in questi mesi nell’esercizio del suo ruolo. [Continua in basso]

Dopo la premessa, sul valore di tali iniziative per la promozione del territorio e del Parco, della moderatrice Carmen Amato, il contributo dei sindaci di Brognaturo, Rosanna Tassone e di Cardinale, Danilo Staglianò – comuni su cui insiste il sentiero – nel sottolineare l’importanza degli interventi di valorizzazione a favore del territorio effettuati e in itinere, nonché come questi siano ben coordinati dall’ente Parco. Leggenda e mito, vero e diceria di popolo, fra le parole di “Ritorno in Calabria” e “La monachella di San Bruno “del professore Salvatore Mongiardo ha tenuto col fiato sospeso la sala, arricchendo i presenti di aneddoti storici e riferimenti culturali molto graditi.

Altrettanto apprezzato ed entusiasmante l’intervento tecnico-descrittivo, non solo del sentiero inaugurato ma sulle bellezze paesaggistiche oltre che flora e fauna che caratterizzano i luoghi, del presidente dell’associazione “Guide delle Serre”, Giorgio Pascolo. In conclusione, lo stesso commissario straordinario Alfonso Grillo, ribadendo che il suo obiettivo è la valorizzazione del territorio utilizzando la cooperazione fra i Comuni dell’area Parco, sottolinea l’inversione di tendenza degli stessi Comuni nell’aver compreso l’importanza dello strumento e le potenzialità derivanti dalla sinergia tanto da aver ricevuto richiesta di adesione da altri otto Comuni oltre ai già 26 presenti.

Confessa di esser orgoglioso di poter consegnare al territorio la fruibilità del sentiero “Fantasma della Baronessa”, la cui storia e leggenda hanno affascinato lui stesso e che a breve verranno aperti nuovi sentieri che valorizzeranno sia le risorse e bellezze naturali che storiche e architettoniche. Sottolinea che la sua mission è quella di consegnare alle generazioni future la valorizzazione dei territori affinché cresca la “tutela attiva” e la consapevolezza di una sostenibilità che coinvolga i cittadini in prima persona e attragga nei territori altri cittadini, turisti, studiosi, amanti di natura e arte. In quest’ottica annuncia che proprio per una maggiore consapevolezza è importante che la cultura della valorizzazione e della sostenibilità deve esser acquisita dai più piccoli ed è già in itinere un progetto che coinvolgerà gli istituti scolastici di ogni livello.

LEGGI ANCHE: Dai fossili alle bocche dell’inferno: a Cessaniti si lavora per realizzare il sentiero di San Basilio

Il gran “ritorno” delle Grotte di Zungri, oltre ventimila visitatori nella stagione estiva

Nove Comuni delle Serre vibonesi fanno squadra e puntano sul turismo delle radici