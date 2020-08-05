A cura di Emanuele Bertucci e patrocinato dal Comune, l’evento è promosso dalla Fondazione “Rocco Guglielmo” e dalla società “Porto di Tropea spa”

Dall’8 agosto al 20 settembre Tropea ospiterà la mostra “Sali” personale dell’artista Alex Pinna. Curato da Emanuele Bertucci e patrocinato dal Comune di Tropea, l’evento è stato promosso dalla Fondazione “Rocco Guglielmo” e dalla Società Porto di Tropea Spa e fortemente voluto dal sindaco Giovanni Macrì che ha inteso inserirlo all’interno di un ricco programma artistico/culturale previsto in città per questa stagione estiva.

Per l’occasione sarà realizzato un catalogo edito da Mediano Editore, contenente, tra l’altro, le immagini contestualizzate all’interno del Porto e del centro storico di Tropea.



La mostra, che vedrà le opere dell’artista ligure esposte sui pontili del Porto di Tropea con un’appendice nel centro storico, apre per la prima volta la perla del Tirreno all’arte contemporanea e si inserisce in un calendario di eventi che la Fondazione “Rocco Guglielmo” ha programmato per i suoi dieci anni di attività.

Importante accordo di comarketing è stato raggiunto tra il direttore della Fondazione, Emanuele Bertucci, e Trenitalia che permetterà alla mostra di avere una visibilità nazionale. L’accordo infatti prevede l’inserimento dell’evento all’interno di tutti i circuiti regionali e nazionali di Trenitalia compreso il sito web del vettore che vanta milioni di visitatori.



La conferenza stampa, nella quale saranno presenti l’artista Alex Pinna, il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, l’Ad della Porto di Tropea S.p.A. Vincenzo Aristide Di Salvo, il presidente della Fondazione Rocco Guglielmo, il curatore della mostra Emanuele Bertucci, il direttore regionale di Trenitalia Domenico Scida, il presidente di Confcommercio Calabria Centrale Pietro Falbo e il direttore di Palazzo Reale di Milano Domenico Piraina, è prevista per sabato 8 agosto alle ore 19.00 al Porto di Tropea.