La cultura hip hop torna protagonista a Vibo Valentia con una nuova sfida a colpi di rime improvvisate. Dopo il successo dell’edizione estiva, Rinascita Flow si rinnova in versione invernale e dà appuntamento al pubblico sabato 3 gennaio 2026, a partire dalle 21.30, al Bar al Castello. L’evento, promosso dall’associazione Altrove, prende il nome di Rinascita Flop e propone una serata interamente dedicata al freestyle rap, tra competizione, spettacolo e condivisione culturale.

Al centro della serata ci sarà una battle che vedrà confrontarsi dodici rapper provenienti da diverse città del sud Italia. Il contest si svilupperà attraverso quarti di finale, semifinali e una finalissima che decreterà il vincitore assoluto della serata, chiamato a dimostrare tecnica, creatività e capacità di improvvisazione davanti al pubblico.

A guidare l’evento sarà Tulvio, rapper originario di Serra San Bruno, da anni attivo nella scena hip hop calabrese e già noto per l’organizzazione di contest e appuntamenti dedicati al freestyle. Accanto a lui, in consolle, ci sarà DJ Rioma, che accompagnerà l’intera serata con le sue selezioni musicali. Entrambi saranno protagonisti anche di esibizioni live, contribuendo a rendere il programma ancora più dinamico e coinvolgente.

In gara si alterneranno artisti provenienti da Vibo Valentia a Cosenza, passando per Lamezia Terme, Rende, Rossano, Cotronei e Augusta. Una varietà di provenienze che conferma l’obiettivo dell’evento: creare un’occasione di incontro e confronto tra scene locali diverse, unite dalla passione per il freestyle.

Le performance saranno valutate da una giuria composta da esponenti dei collettivi Twin H Collective e High Monkey Studio, realtà impegnate da tempo nella promozione della cultura hip hop e delle sue espressioni artistiche. Al vincitore andrà il Flow d’Argento, un riconoscimento che prevede un premio in denaro di 100 euro e l’accesso diretto, come testa di serie, al contest estivo di Rinascita Flow. Durante la serata verrà assegnato anche il premio speciale «Grande Flop», destinato a uno dei partecipanti che si sarà distinto per attitudine, originalità e presenza scenica.

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare la scena freestyle locale e di offrire al pubblico uno spettacolo autentico, basato su improvvisazione e performance dal vivo. L’ingresso gratuito conferma la volontà di rendere l’evento accessibile e di intercettare un pubblico giovane, curioso e attento alle nuove forme di espressione urbana.

Un impegno che l’associazione Altrove porta avanti con continuità e che nel corso del 2025 si è tradotto in una serie di progetti capaci di registrare il tutto esaurito. Tra questi, «Chi c***u t’arridi?», primo festival di stand up comedy organizzato in città, lo stesso Rinascita Flow come primo meetup dedicato alla street culture e, più recentemente, «Canto di Natale», una produzione teatrale immersiva che ha restituito nuova luce a Palazzo Gagliardi, trasformandolo in un suggestivo scenario ottocentesco. Rinascita Flop si inserisce così in un percorso più ampio di sperimentazione culturale, che punta a fare di Vibo Valentia un punto di riferimento per le nuove scene artistiche.