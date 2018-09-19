di <strong>Rocco Greco</strong>\nTra i santi calabresi certamente il più conosciuto risulta essere San Francesco di Paola, ma non tutti sanno che <strong>San Gennaro, vescovo e martire cristiano,</strong> venerato sia dalla Chiesa cattolica che da quella Ortodossa, <strong>patrono della città di Napoli</strong> e della Campania, la cui <strong>ricorrenza cade oggi, 19 settembre,</strong> pare sia nato nell’anno 272 <strong>nel Vibonese, a Caroniti, frazione di Joppolo,</strong> e non a Pozzuoli come sostiene la tradizione napoletana.\u00A0In effetti, sul <strong>luogo di nascita di san Gennaro,</strong> la questione è sempre stata controversa. Già i suoi biografi più antichi indicavano ora la città di Benevento, ora quella di Napoli, oppure omettevano qualunque indicazione, così come fanno ancora oggi i siti e le pubblicazioni ufficiali della Chiesa.\u00A0Tale ipotesi, della sua venuta al mondo in terra di Calabria, è stata dibattuta a più riprese, sia nelle sedi campane che in quelle calabresi, ed ogni qualvolta è stata posta la questione, ognuna delle parti ha, comprensibilmente, <strong>portato avanti le proprie tesi per accreditarsi le origini del santo.</strong>\u00A0\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28923"></div>\n\nDal versante della Calabria, oltre ad una consolidata tradizione popolare ed altri segni concreti – <strong>nella frazione di Caroniti</strong> ci sono una chiesa del VI secolo ed una<strong> statua dedicata al santo</strong> – tale ipotesi troverebbe riscontro in diverse cronache antiche ed altri atti a partire dal XVII secolo. Tra questi, il più accreditato parrebbe il <strong>commento all’opera di Gabriele Barrio, “De Antiquitate et situ Calabriae”,</strong> del vescovo, teologo, giurista e filologo settecentesco <strong>Tommaso Aceti,</strong> secondo il quale <strong>San Gennaro nacque a Calositone o Calafatoni,</strong> villaggio oggi scomparso, <strong>del comune di Joppolo.</strong>\u00A0La nostra, come sempre, vuole essere una disquisizione che risponde al puro gusto della ricerca fra storia e leggenda e che<strong> nulla toglie al significato religioso che San Gennaro rappresenta per i napoletani</strong> e quanti altri lo venerano in tutto il mondo. <strong>Proprio oggi, 19</strong> settembre, è il <strong>giorno dell’atteso miracolo della liquefazione del sangue.</strong> E il prodigio non si è fatto attendere. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28924"></div>\n\nAlle 10.05, infatti, il sangue si era già completamente liquefatto.\u00A0Nel duomo della città partenopea, insieme alle ossa del santo, sono custodite due antichissime ampolle contenenti il <strong>presunto sangue del santo</strong> raccolto da una donna pia di nome Eusebia subito dopo il martirio, nel 305 d.C..\u00A0Queste ampolle vengono esposte alla venerazione dei fedeli tre volte l’anno: il sabato precedente la <strong>prima domenica di maggio, il 19 settembre ed il 16 dicembre;</strong> giorni cari alla tradizione religiosa partenopea in quanto in essi si può assistere al fenomeno della liquefazione, attestata per la prima volta nel 1389 come fatto già noto e considerato dalla pietà popolare un miracolo, sebbene la Chiesa non abbia mai assunto sulla questione una posizione ufficiale. Anche oggi a<strong> Caroniti si celebra la festa di San Gennaro,</strong> patrono pure della piccola frazione del comune di Joppolo.