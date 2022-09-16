L’appuntamento si terrà nel suggestivo scenario offerto dalla storica struttura sita nel territorio di San Gregorio

Viene considerato tra i più grandi compositori di tutti i tempi. Una leggenda della musica capace di lasciare una preziosa eredità umana e professionale. Al maestro Ennio Morricone viene dedicata una serata nell’ambito di un concerto in programma nel suggestivo scenario di Santa Ruba, a San Gregorio d’Ippona. L’evento è in programma sabato 17 settembre alle ore 19.30 ed è stato fortemente voluto dal Comune di San Gregorio d’Ippona, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia. Sul palco, l’orchestra sinfonica della Calabria diretta dal maestro Alberto Veronesi. [Continua in basso]

La carriera di Morricone include un’ampia gamma di generi compositivi che lo resero uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi. A testimonianza della sua intensa attività, basti pensare che le musiche da lui composte vennero utilizzate in più di 60 film vincitori di prestigiosi premi. Tra i riconoscimenti più importanti, l’Oscar onorario alla carriera, tributato nel 2007 «per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film». Nel 2016, poi, l’ennesimo trionfo con l’Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight, per il quale si è aggiudicato anche il Golden globe.