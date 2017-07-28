La bellezza di Paravati accede alla finalissima regionale di Tropea con la fascia di “Miss Mileto Capitale Normanna”

È stata una tappa di “Miss Europe Continental Calabria” intermezzata dalla riproposizione di affascinanti scene di battaglie e momenti di vita del periodo normanno-svevo, quella svoltasi ieri sera a Mileto nella cornice dell’Anfiteatro dell’ex Foro Boario. E non poteva essere altrimenti, visto che proprio da qui partì nell’anno mille la splendida avventura che, nel Meridione d’Italia, da Ruggero I d’Altavilla condusse al regno di Federico II di Svevia.

Le suggestive coreografie, create ad hoc dal direttore artistico Giuseppe Spertà con l’ausilio dei suoi collaboratori, hanno fatto da sfondo ad una fase di selezione che, nell’occasione, ha incoronato come “Miss Mileto capitale normanna” Giusy Esposito (foto in basso), bellezza nativa della vicina Paravati.

La vincitrice, insieme alla lametina Mariangela Talarico (Miss President), alla davolese Monica Procopio (Miss Massimo Fiordiponti Couture) e alla catanzarese Serena Gariano (Miss Essential), parteciperà all’attesa finalissima regionale di Tropea del prossimo 20 agosto, passaggio obbligato per eleggere la “Miss Calabria” chiamata, successivamente, a contendersi la prestigiosa corona di “Miss Europe” 2017.

L’appuntamento di ieri – patrocinato dal Comune – ha funto, tra l’altro, da atteso ritorno in patria del conduttore e patron regionale di “Miss Europe Continental” Giuseppe Lombardi, miletese doc da tempo trapiantato a Lamezia Terme. Le bellezze presentatesi in passarella nella cittadina normanna sono state rese ancora più attraenti dallo staff di “Trucco&parrucco” di Maurizio Perta, Debora Matarazzo e Rossella Guzzo. La tappa di selezione di ieri è stata, tra l’altro, contrassegnata dall’apprezzata esibizione del 19enne talento locale Saverio Fogliaro, chitarrista classico che, a dispetto della giovanissima età, vanta già una carriera importante che lo ha portato ad affermarsi nei più prestigiosi concorsi di musica italiani.

