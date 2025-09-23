Tropea si prepara ad accogliere un evento culturale di prestigio: venerdì 26 settembre, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione superiore “P. Galluppi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione della decima edizione dell’Aqua Film Festival, in programma dal 2 al 4 ottobre 2025 all’Auditorium “S. Chiara”.

L’iniziativa, ideata e diretta da Eleonora Vallone, porta quest’anno il titolo “Acqua e Mito sulla Costa degli Dei”, un tema che intreccia cinema, arte, cultura, ambiente, storia, tradizioni e sport, valorizzando il legame profondo tra il territorio e l’elemento acqua.

Alla conferenza parteciperanno, insieme alla direttrice, numerosi ospiti che illustreranno il programma della manifestazione, sottolineando come il Festival sia ormai un punto di riferimento per la promozione della cultura cinematografica e della sensibilità ambientale.

Un aspetto di rilievo di questa edizione è il coinvolgimento diretto delle scuole. La sezione speciale “Aqua & Students” vedrà infatti protagonisti gli studenti dell’Istituto “Galluppi” e dell’Istituto Alberghiero di Tropea, guidati dal dirigente scolastico Nicola Antonio Cutuli, insieme a quelli del Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, con il preside Antonello Scalamandré, oltre ad altre realtà scolastiche provenienti dal territorio.

La conferenza stampa di venerdì 26 settembre sarà dunque l’occasione per scoprire in anteprima tutte le novità di un festival che, giunto alla sua decima edizione, promette di emozionare e coinvolgere pubblico e studenti con proiezioni, incontri e momenti di confronto sul rapporto tra acqua, mito e creatività.