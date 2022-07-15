Il noto pianista di Mileto si è dimesso dall’incarico non condividendo il percorso intrapreso. In precedenza aveva abbandonato il ruolo di vicedirettore

Si conclude in modo brusco il rapporto tra il maestro Roberto Giordano e l’Accademia pianistica internazionale di Imola. Nelle scorse ore il noto musicista di Mileto ha rassegnato al presidente Corrado Passera e al direttore Franco Scala le dimissioni dall’incarico di docente. Lo scorso mese di marzo aveva già abbandonato la carica di vicedirettore rivestita all’interno della rinomata scuola a partire dal 2017. Dell’Accademia pianistica di Imola il maestro Giordano è stato, tra l’altro, allievo, conseguendo nel 2007 il diploma e ricevendo nell’occasione il titolo onorifico di “Master”.



«Tale decisione – si legge nella sua lettera di dimissioni da docente – è la naturale conseguenza di una totale mancanza di condivisione del percorso che l’Accademia Pianistica ha intrapreso da qualche anno ed è pertanto dettata da ragioni di coerenza personale. All’Accademia ho dedicato tutta la mia vita artistica, prima da allievo e poi da docente, ma non posso tradire valori per me imprescindibili. Lascio una classe di diciassette allievi, provenienti da sei Paesi diversi, che mi hanno fatto sentire privilegiato del loro talento. Una classe che mi onoro di aver formato con abnegazione e dedizione e dalla quale ho imparato più di quello che ho insegnato». La missiva del noto pianista miletese si conclude ringraziando i docenti per averlo da allievo «accolto e voluto come loro collega», in particolar modo il maestro Franco Scala «con il quale ho condiviso sia momenti privilegiati, che momenti difficili. A Franco, da cui tutto ha avuto inizio, non posso che rinnovare tutta la mia stima, la mia ammirazione e la mia vicinanza».