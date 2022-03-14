Si tratta del secondo appuntamento della Rassegna teatrale promossa da Fughe organizzate - Accademia e Scuola di teatro del Sistema bibliotecario vibonese

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 alle 21:00, presso il Teatro Cinema Moderno, secondo appuntamento della Rassegna teatrale “𝑭𝒖𝒈𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂”, promossa da Fughe organizzate – Accademia e Scuola di teatro del Sistema bibliotecario vibonese. In programma: “𝑬𝒇𝒇𝒆𝒕𝒕𝒐 𝑺𝒆𝒏𝒆𝒄𝒂” di Alessandra Schiavoni con Davide Fasano e Gabriele Graham Gasco. La produzione affidata a Compagnia Iride. [Continua in basso]

«Un futuro non distante. Otto e Nove sono i giovani sopravvissuti ad una catastrofe globale. Le loro riserve di cibo e di acqua si stanno esaurendo. La Terra è un’immensa brughiera arida e desolata senza colori, senza frutti, senza vita. È regola dei superstiti non usare i loro nomi, ma chiamarsi per numero. Il passato non va mai evocato, così come ogni riferimento alle loro identità e alle vite che avevano prima della caduta. In questo “dopo” fatto di nulla e di strenua resistenza, ogni forma di ego è sacrificata per un fine più alto: collaborare per sopravvivere».

Biglietti e abbonamenti disponibili presso Teatro Cinema Moderno Vibo Valentia e Sistema Bibliotecario Vibonese, Via Ruggero Il Normanno – Vibo Valentia. “𝑭𝒖𝒈𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂” è realizzata nell’ambito del Progetto “Koinè- Hub di comunità” curato dal Sbv, con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia.