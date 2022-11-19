La nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea dei sindaci. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del SBV Corrado L’Andolina

Il Sistema Bibliotecario Vibonese ha un nuovo direttore. A conclusione della procedura selettiva di pubblica evidenza, avviata qualche mese fa, l’assemblea dei sindaci dopo averne approvato la graduatoria ha delegato il presidente Corrado L’Andolina, a conferire il prestigioso incarico alla dottoressa Tiziana Scarcella. Iscritta all’Albo professionale dei bibliotecari, una laurea in materie letterarie, un lungo curriculum di studi ed esperienze nel settore delle biblioteche e del mondo dell’informazione nonché diverse pubblicazioni in ambito biblioteconomico, la professionista (che vanta anche un diploma in pianoforte presso il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia) ha maturato numerose esperienze nel campo della comunicazione e organizzazione di eventi culturali. [Continua in basso]

Attualmente è la referente regionale per l’Associazione Italiana Biblioteche del programma nazionale di promozione della lettura in famiglia in età precoce “Nati per Leggere”. Massima soddisfazione per la scelta è stata espressa dal presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, che ha manifestato l’auspicio di poter intraprendere, con il nuovo direttore e con tutti i soci, un percorso comune di risanamento e rinnovamento della prestigiosa struttura bibliotecaria.