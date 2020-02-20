L’esposizione, chiusasi con numeri da record a Catanzaro, rappresenta una delle proposte di maggior interesse selezionate dal comitato per la redazione del dossier

La mostra “Odissea: un viaggio di Omero tra Calabria e Sicilia”, chiusasi con numeri da record a Catanzaro, è una delle proposte di maggiore interesse selezionate dal Comitato per la redazione del dossier per la prestigiosa candidatura, unica in Calabria, di Tropea quale Capitale italiana della cultura 2021.



A darne notizia il direttore della Rete Museale Regionale, Sergio Basile, che ha promosso l’evento presentato in anteprima all’ex Stac di Catanzaro e che ha registrato la presenza di circa 15mila studenti provenienti anche dalla provincia di Vibo e da tutta la regione.



L’esposizione che ripercorre le orme di Ulisse in Calabria avrà carattere itinerante e, dopo il successo riscosso nella città Capoluogo, farà tappa anche a Sersale e a Scilla prima di approdare in estate al Museo diocesano di Tropea. La proposta di Basile ha infatti incassato l’ok da parte dell’amministrazione e degli altri enti coinvolti nella “perla del Tirreno” che concorrerà all’assegnazione del titolo istituito dal ministero dei Beni culturali. [Continua]

La nave di Ulisse

Nell’occasione l’esposizione sarà arricchita anche dall’imponente riproduzione della triere, l’antica nave di Ulisse, da circa quindici nuove opere tra sculture e dipinti e dall’allestimento dedicato alle macchine di Leonardo, già presentato lo scorso anno dalla Rete museale regionale.

«Le migliaia di visite registrate in questo primo appuntamento – sottolinea Basile – hanno confermato il grande interesse didattico e scientifico della mostra che vuole contribuire a riportare alla luce le origini nobili e autentiche delle nostre comunità. Tra storia e leggenda, il viaggio di Ulisse può rappresentare un’attrattiva importante dal punto di vista culturale e, allo stesso tempo, un’opportunità di indotto economico e turistico per l’intero territorio regionale».



