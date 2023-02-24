Tutti gli articoli di Cultura
Domenica 26 febbraio con inizio alle ore 18,00 nel salone dell’Hotel Virgilio di Tropea un concerto del duo Sara De Bonis, flauto – Andrea Cuturello, chitarra. La manifestazione è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e l’Associazione Tropea Musica con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria Il duo Cuturello – De Bonis nasce con l’intento di approfondire il vasto repertorio, talvolta poco conosciuto e ridotto a pochi brani emblematici, di composizioni per flauto e chitarra. [Continua in basso]
La continua ricerca di precise intenzioni musicali e scelte interpretative porta il duo a proporre un repertorio sempre più orientato verso la musica del XX Secolo e di ispirazione popolare. Accanto alle opere più tradizionali, come quelle di Giuliani e Castelnuovo-Tedesco, se ne affiancano altre, espressione di varie culture, quali il tango argentino di Piazzolla, il folklore brasiliano di Villa-Lobos, la tradizione iberica di Rodrigo, sempre lette secondo una chiave interpretativa originale e con scrupolosa ed attenta comparazione delle fonti. In programma nel concerto di Tropea musiche di Mauro Giuliani, Francesco Molino e Ferdinando Carulli.