La manifestazione organizzata da AMA Calabria e Associazione Tropea Musica si svolgerà il 26 febbraio con inizio alle ore 18,00

Domenica 26 febbraio con inizio alle ore 18,00 nel salone dell’Hotel Virgilio di Tropea un concerto del duo Sara De Bonis, flauto – Andrea Cuturello, chitarra. La manifestazione è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e l’Associazione Tropea Musica con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria Il duo Cuturello – De Bonis nasce con l’intento di approfondire il vasto repertorio, talvolta poco conosciuto e ridotto a pochi brani emblematici, di composizioni per flauto e chitarra. [Continua in basso]

La continua ricerca di precise intenzioni musicali e scelte interpretative porta il duo a proporre un repertorio sempre più orientato verso la musica del XX Secolo e di ispirazione popolare. Accanto alle opere più tradizionali, come quelle di Giuliani e Castelnuovo-Tedesco, se ne affiancano altre, espressione di varie culture, quali il tango argentino di Piazzolla, il folklore brasiliano di Villa-Lobos, la tradizione iberica di Rodrigo, sempre lette secondo una chiave interpretativa originale e con scrupolosa ed attenta comparazione delle fonti. In programma nel concerto di Tropea musiche di Mauro Giuliani, Francesco Molino e Ferdinando Carulli.