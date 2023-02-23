Il consueto evento culturale esalterà, attraverso la poesia di autrici femminili declamate, la figura della donna in tutte le sue sfaccettature

Domenica 12 marzo alle ore 17 presso il centro culturale di via Barone a Tropea (ex Pretura) , si terrà la tredicesima edizione di “Voci & Colori – Poesia donna” organizzata dall’associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, presieduta dal professore Pasquale De Luca. Un omaggio alla poesia scritta esclusivamente dalle donne. E proprio eccellenti lettrici donne declameranno alcune poesie di illustri poetesse del passato e contemporanee, italiane e straniere, per far conoscere la bellezza delle loro opere. «La poesia – hanno fatto sapere dall’associazione – è un modo diverso di celebrare la donna vista nel suo lavoro, nell’espressione della sua arte. Infatti, le sale dove si svolgerà la manifestazione saranno abbellite dai dipinti di apprezzate artiste locali e la serata sarà arricchita dalla voce soave di Gemma Fazzari, cantante lirica tropeana, accompagnata dal maestro Francesco Pata». [Continua in basso]

Riguardo poi il Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee”, l’associazione informa che è stato pubblicato il regolamento e che, «rispetto agli anni scorsi, è completamente rinnovato. Il termine ultimo per partecipare al concorso è fissato al 21 marzo e la data di premiazione dei poeti vincitori sarà comunicata nel mese di giugno».

LEGGI ANCHE: “Tropea: Onde Mediterranee”, torna il Premio internazionale di poesia