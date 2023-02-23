Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Domenica 12 marzo alle ore 17 presso il centro culturale di via Barone a Tropea (ex Pretura) , si terrà la tredicesima edizione di “Voci & Colori – Poesia donna” organizzata dall’associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, presieduta dal professore Pasquale De Luca. Un omaggio alla poesia scritta esclusivamente dalle donne. E proprio eccellenti lettrici donne declameranno alcune poesie di illustri poetesse del passato e contemporanee, italiane e straniere, per far conoscere la bellezza delle loro opere. «La poesia – hanno fatto sapere dall’associazione – è un modo diverso di celebrare la donna vista nel suo lavoro, nell’espressione della sua arte. Infatti, le sale dove si svolgerà la manifestazione saranno abbellite dai dipinti di apprezzate artiste locali e la serata sarà arricchita dalla voce soave di Gemma Fazzari, cantante lirica tropeana, accompagnata dal maestro Francesco Pata». [Continua in basso]
Riguardo poi il Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee”, l’associazione informa che è stato pubblicato il regolamento e che, «rispetto agli anni scorsi, è completamente rinnovato. Il termine ultimo per partecipare al concorso è fissato al 21 marzo e la data di premiazione dei poeti vincitori sarà comunicata nel mese di giugno».
LEGGI ANCHE: “Tropea: Onde Mediterranee”, torna il Premio internazionale di poesia