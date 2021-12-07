L’organo si trova nella Cappella dei nobili. La serata sarà impreziosita dalla sfilata dei gioielli del maestro orafo Michele Affidato ed allietata dalla musica del maestro Emilio Aversano

L’Associazione Arte è cultura e il Comune di Tropea hanno organizzato per sabato 18 dicembre il Gran Galà di Natale a Palazzo Santa Chiara. Sarà una serata con un nobile fine: raccogliere i fondi per ristrutturare il prezioso organo del 1600 della Cappella dei Nobili a Tropea.

La serata sarà impreziosita dalla sfilata dei gioielli del maestro orafo Michele Affidato ed allietata dalla musica del maestro Emilio Aversano. I posti sono solo 100 ed è obbligatoria la prenotazione (al numero 3338491308- o email info@associazionearteecultura.it). Con l’occasione si potranno ammirare le artistiche luminarie della città, trascorrendo un weekend prenatalizio diverso dal solito. Green Pass obbligatorio.