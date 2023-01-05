Ecco quando sarà possibile visitare i luoghi dove il sacerdote tropeano è nato, ha vissuto ed è morto

In occasione del 122° anniversario dalla nascita della “perla del

clero calabrese” don Francesco Mottola, la Famiglia Oblata apre la

casa natale del Beato e gli dedica una Mostra che sarà inaugurata domenica 8 gennaio. L’allestimento diviso in capitoli è un percorso espositivo di immagini e documenti che propone tra le stanze della casa del beato, i passaggi più significati della sua vita e delle sue Opere: dall’infanzia con le fotografie d’epoca di famiglia fino all’ultimo pannello dedicato alla beatificazione avvenuta il 10 ottobre 2021 a Tropea. La Mostra, curata dalla famiglia Oblata, permette dunque di avvicinarsi alla spiritualità mottoliana partendo dal luogo dove il sacerdote tropeano è nato, ha vissuto ed è morto. [Continua in basso]



Una Mostra tra i mobili antichi di legno intagliato, i suoi testi custoditi

nella libreria, il suo studio dove riceveva i fedeli, ma anche quella finestra

da dove il Beato Francesco Mottola ammirava il Santuario della

Madonna dell’Isola. Una veduta suggestiva che ha ispirato molti suoi

scritti e ancor oggi regala a tutti i visitatori un panorama affascinante tra i

colori e le voci del mare e lo scoglio di Santa Maria dell’Isola, logo e

simbolo di Tropea. La Mostra è a ingresso gratuito e, dopo l’inaugurazione di domenica 8 gennaio alle ore 16.30, sarà visitabile ogni lunedì dalle

ore 15 alle ore 18 oppure su prenotazione per aperture

straordinarie per gruppi.

