Tropea: pellegrini a Paola per il I anniversario della beatificazione di don Mottola

In occasione del primo anniversario della beatificazione di don Francesco Mottola (1901-1969) – il sacerdote di Tropea fondatore della Famiglia degli Oblati del Sacro cuore – la Diocesi di Mileto Nicotera-Tropea ha promosso un pellegrinaggio per giorno 15 ottobre 2022 presso la Basilica Santuario di San Francesco di Paola con arrivo alle ore 10.30. Dopo l’accoglienza dei pellegrini è previsto un momento di preghiera comunitaria e successivamente una visita dei luoghi e un momento di condivisione del pranzo. Alle ore 16, monsignor Luigi Renzo, vescovo emerito della diocesi di Mileto –Nicotera – Tropea, presiederà la solenne celebrazione eucaristica. Alle ore 17 i pellegrini, il clero diocesano e tutti i devoti assisteranno all’inaugurazione della lapide commemorativa dedicata al Beato Francesco Mottola.



Il pellegrinaggio sarà preceduto da due importanti appuntamenti, tutti dedicati al Beato di Tropea: giorno 8 ottobre, alle ore 21, presso la Concattedrale di Tropea sarà portato in scena l’opera del maestro Vincenzo Laganà, ispirata alla vita del Beato, dal titolo “Francesco Servo di Dio, l’Aquila che raggiunse il sole”, oratorio sacro per voce recitante, soli, coro e orchestra. Giorno 9 ottobre, alle ore 18, sempre presso la Concattedrale di Tropea, il vescovo della Diocesi Attilio Nostro, presiederà la solenne celebrazione eucaristica.