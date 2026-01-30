Le manifestazioni carnascialesche partiranno l’8 febbraio con la sfilata dei carri allegorici, le maschere, i giganti e le mascotte. In serata le musiche di Wizdom Drum Street Band by Veipo con dj set e animazione a cura del gruppo Nd’arranciamu

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche per il 2026 ritorna a Vibo Marina, il Carnevalmare la festa più pazza dell’anno con un ricco programma di appuntamenti che si svolgeranno nei giorni 8-14-15-17 febbraio.

Domenica 8 le manifestazioni si apriranno alle ore 15 con i giganti Mata e Grifone e la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati con la partecipazione delle scuole d’infanzia, le scuole primarie e i gruppi di ballo. Alle ore 17 intrattenimento con Tony, il mago delle bolle; a seguire sfilata delle mascotte itineranti a cura di Mammachefesta, mentre la serata sarà allietata dalle musiche di Wizdom Drum Street Band by Veipo con dj set e animazione a cura del gruppo “Nd’arranciamu”.

Sabato 14 febbraio, dopo la sfilata delle mascherine, verranno consegnati gli attestati di partecipazione con relative premiazioni; a seguire verrà offerto uno spettacolo di magia a cura di Massimo Cappuccio ed Emanuela Minasi e inoltre vi sarà animazione per i bambini con tanto zucchero filato. In serata, intrattenimento musicale “Back to ‘90”, dj set e animazione curata da “Timpani Eventi.

Domenica 15 febbraio dalle ore 15 torneranno i giganti Mata e Grifone, i carri allegorici, i gruppi mascherati. Alle ore 17.30 è prevista la performance degli artisti di strada: Fuoco e Clownerie, poi ancora le mascotte itineranti. In programma anche l’esibizione della “Dixieland Jazz Street Band” by Veipo, intrattenimento musicale e premiazioni finali.

La manifestazione del Carnevalmare 2026 si concluderanno martedì 17 alle ore 18.30 all’interno dell’auditorium Giubileo 2000 con karaoke a animazione curata da Luna.

Una grande festa popolare fatta di luci, musica e colori con l’intento di bissare il successo della passata edizione: questo il proposito degli organizzatori che in questi giorni sono all’opera per garantite la riuscita della manifestazione.

L’evento si avvale del patrocinio dell’Assessorato Cultura, Turismo,Spettacolo, Sport del Comune di Vibo Valentia e di numerosi sponsor privati.