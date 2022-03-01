Discussi anch gli ultimi dettagli dell'iniziativa in un incontro svoltosi a Messina. Ad annunciarlo il sindaco Giordano

Un gemellaggio tra le città di Mileto e Patti, nel solco dei comune legame con i trascorsi normanni e nel nome di Adelaisa del Vasto, terza moglie di Ruggero d’Altavilla. Questo si è stabilito di istituire nel corso di un incontro svoltosi nei giorni scorsi a Messina, a cui hanno partecipato il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, il vicesindaco di Patti Elena Raffa, nell’occasione accompagnato dall’assessore Daniele Greco, e le studiose Fulvia Toscano e Mariangela Preta, promotrici dell’iniziativa fatta subito propria dalle due amministrazioni comunali coinvolte. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Giordano, visibilmente soddisfatto per l’idea, a questo punto ormai messa in cantiere.



Adelasia del Vasto diede a Mileto i natali a Ruggero II. L’ultimo figlio del Gran Conte, una volta morto il padre e dopo che la corte normanna si era trasferita in Sicilia, nel 1130 fu incoronato nella cattedrale di Palermo primo re di Calabria e di Sicilia. La mamma, dopo una vita tormentata, si ritirò successivamente a Patti, città dove morì ed è tutt’ora sepolta. Il gemellaggio tra le due città permetterà di dar vita a una programmazione ad hoc e a creare percorsi culturali e sociali condivisi, nel segno del comune trascorso normanno. Già a partire dal prossimo 27 marzo, quando nella Sala consiliare del Comune di Mileto si terrà un apposito convegno incentrato proprio sulla figura di Adelasia del Vasto. All’incontro in programma a palazzo dei normanni parteciperà anche una delegazione di Patti.