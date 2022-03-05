L’Istituto spera che l’eco dei pensieri di timore e di speranza dei ragazzi arrivi al cuore dei potenti per un futuro libero dalle guerre

La bandiera della pace, i disegni realizzati dai bambini e piccoli cortei. La guerra che sta dilaniando l’Ucraina dopo l’invasione russa approda nelle scuole. Sui visi dei bambini, l’appello al dialogo affinché il conflitto trovi la via della risoluzione senza ulteriori bagni di sangue. Su questa scia l’Istituto comprensivo Murmura ha dato avvio alla Settimana della pace.

Un’iniziativa fortemente sentita dal corpo docente, dai piccoli allievi e dalla popolazione scolastica tutta. L’obiettivo, spiega la scuola guidata dalla dirigente Tiziana Furlano, è quello di far leva sui sentimenti e le emozioni di ragazzi e bambini: le “armi” in cui, docenti e genitori, ripongono la loro fiducia per costruire un mondo di giustizia e solidarietà. La Settimana della pace si è aperta con un omaggio musicale e con le esibizioni con violino della maestra Chiara Stella Capria. Sad Romance; Hallelujia di Cohen; River Flows in you e dulcis in fundo Imagine di John Lennon: un inno di speranza per la tanto agognata “pace”, una parola che in queste ore pare stridere con i venti di guerra che spirano ad Est della nostra Italia.

Con il progetto, l’Istituto “Murmura” spera che l’eco dei pensieri di timore e di speranza dei ragazzi arrivi al cuore dei potenti per un futuro libero dall’orrore delle violenze.