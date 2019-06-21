Tutto pronto per la 27esima edizione. Ieri gli infioratori hanno fatto tappa a Mileto per realizzare con petali e materiali vegetali, l’immagine del Sacro cuore di Gesù

Un borgo che diventa un grande tappeto di fiori e di arte. A Potenzoni, frazione di Briatico, tutto pronto per la 27esima edizione dell’Infiorata in programma domenica 23 giugno dalle 14.30. La manifestazione religiosa, ormai storicizzata, è divenuta parte integrante ed elemento identificativo della comunità che da anni di adopera per rendere la festa del Corpus domini sempre più suggestiva. Rosoni, tappeti geometrici, immagini sacre tratte dai Vangeli o dall’Antico Testamento ricoprono il cuore del paese. Opere dal grande impatto visivo che vengono confezionate dagli infioratori in vista del passaggio del Santissimo. Nonostante l’evolversi dell’evento, che richiama turisti da ogni angolo della provincia di Vibo e della regione, s’intende mantenere saldo il vero significato dell’Infiorata. Rientra tra le iniziative per celebrare “Il Corpo del Signore” ovvero la presenza di Cristo nel mistero dell’Eucarestia.

È un appuntamento fortemente sentito dalla popolazione che, per mesi, ne prepara e cura la perfetta riuscita. Un momento collettivo capace di coinvolgere bambini e adulti. Dalla scelta dei disegni al posizionamento, passando per colori e utilizzo dei diversi materiali vegetali. Nulla viene lasciato al caso. Quest’anno, a giudicare le opere proposte dai rioni Agave, Glicine, Torre e Chiesa, una giuria popolare composta da visitatori. Un’anteprima di quanto avverrà a Potenzoni è stata presentata nella giornata di ieri a Mileto, sede della Diocesi. Una delegazione di infioratori ha fatto tappa in Cattedrale, in occasione dei festeggiamenti per il Corpus domini, realizzando un particolare e apprezzatissimo “Cuore di Gesù”.

LEGGI ANCHE: Infiorata, Potenzoni si prepara con due eventi in trasferta