La rassegna di cultura letteraria e demo-etno-antropologica “Un libro al mese. Visti da vicino”, giunta alla IX edizione, riprende anche a Vibo Valentia. Il primo appuntamento si è tenuto nei giorni scorsi a Roma. «Domani, venerdì 3 febbraio – spiegano i promotori- in un evento che avrà connotazione privata, come tutti gli eventi nel comune di Vibo Valentia che potranno però essere seguiti in diretta sulla pagina facebook “Un libro al mese. Visti da vicino”, verrà presentato il progetto di cultura diffusa extraterritoriale, primo in Italia, ideato dalla presidente dell’Associazione L’isola che non c’è, Concetta Silvia Patrizia Marzano». [Continua in basso]

«Siamo la dimostrazione» ha detto la Marzano «che si possa essere primi, soprattutto quando si è in grado realmente di mettersi in gioco con la volontà di condividere progettualità senza altro fine che non sia la cultura». Ai suoi saluti, seguiranno quelli di Lidio Vallone, sindaco di Briatico e di Franca Garoffolo, presidente del Convegno Culturale Maria Cristina di Savoia Vibo Valentia, primi ad aderire al progetto già dallo scorso anno. Quindi il primo autore calabrese, Ruggero Pegna testimonial dell’associazione organizzatrice, con “La stanza di Adel”. A dialogare con l’autore la dirigente Eleonora Rombolà. Alcuni brani saranno letti dall’attore Giuseppe Ingoglia. Un libro denso di emozioni che darà la possibilità di trattare il delicato tema delle adozioni internazionali. Avrà quindi inizio la turnazione su più comuni e dal 10 febbraio l’evento, questa volta pubblico, si svolgerà nella nuova Biblioteca comunale di Briatico, mentre nella stessa data nuovi autori si muoveranno su Vibo e sugli altri comuni aderenti delle regioni che hanno sottoscritto il patto di collaborazione con l’associazione vibonese.

