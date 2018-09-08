<p>Il cielo plumbeo non ferma <strong>“Valentia in festa”.</strong> E così il<strong> Parco delle Rimembranze</strong> diventa il teatro di un evento che – dalle istituzioni alla politica, dal giornalismo al sindacato, passando per il mondo dell’impresa – apre a Vibo una finestra di confronto collettivo. Dal <strong>prefetto</strong> di <strong>Vibo</strong> Valentia <strong>Giuseppe Gualtieri</strong> al <strong>questore Andrea Grassi</strong>, dal <strong>sindaco Elio Costa</strong> ai parlamentari calabresi <strong>Riccardo Tucci</strong> del <strong>Movimento Cinque Stelle</strong> e <strong>Domenico Furgiuele</strong> della <strong>Lega,</strong> fino ad <strong>Amauris Perez,</strong> il campione di pallanuoto e imprenditore. Un <strong>“laboratorio di idee”</strong> su sicurezza, mafia, antimafia, economia, infrastrutture e sviluppo per una città che non vuole morire. Nei dibattiti – coordinati dal direttore di LaC Tv Cristina Iannuzzi e dal condirettore Pietro Comito – si è tentato di superare la consueta retorica e di entrare nel cuore dei problemi di una società alle prese con problemi atavici. Buona la prima, dunque, <strong>organizzata dall’associazione “Valentia”</strong> presieduta da Anthony Lo Bianco, con la regia del giornalista Giuseppe Sarlo. Una <strong>Vibo Valentia in festa</strong> che ha provato a ritrovare non solo il confronto ma anche qualche momento di unione, condivisione, divertimento e buona musica. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28765"></div>\n\nA fine dibattito, sul palco si sono <strong>esibiti Angelo Famao e Mimmo Cavallaro</strong> che, con la loro<strong> musica</strong>, hanno intrattenuto il pubblico sino a notte fonda. La due giorni di <strong>“Valentia in festa- verso la Calabria che vogliamo” terminerà stasera alle ore 19.</strong> Tema del dibattito, coordinato dal giornalista del Corriere della Calabria Antonio Cantisani, sarà il <strong>“Viaggio tra speranze e delusioni, responsabilità e indifferenza”.</strong> <strong>Parteciperanno:</strong> Wanda Ferro (deputata per FdI), Giuseppe Mangialavori (senatore in quota Forza Italia), Gianni Alemanno (segretario nazionale Movimento Nazionale per la Sovranità), Vincenzo Ciconte (vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pd), Michele Mirabello (presidente Commissione Sanità Consiglio regionale della Calabria, Pd), Vincenzo Pasqua (consigliere regionale Calabria), Pino Pellegrino (commissario Parco delle Serre), Piero Muscari (presidente Radio Onda Verde). «Con questo atteso evento che conclude un percorso di felice avvio dell’impegno dell’associazione verso la Calabria che cambia – ha dichiarato, tra l’altro,<strong> Anthony Lo Bianco, presidente di ‘Valentia’</strong> – superiamo le prime difficoltà, ammesso che ve ne siano state, che hanno aiutato a stabilire il più concreto contatto con la realtà calabrese ed in particolare con quella vibonese. Abbiamo <strong>lanciato un messaggio di speranza</strong> e continueremo ad alimentarlo con contenuti, sempre più attuali e di grande rilevanza popolare, nella convinzione che l’associazione ‘Valentia’ abbia saputo interpretare con animo e passione l’esigenza e la voglia di cambiamento intervenuta in noi giovani che puntiamo verso la realizzazione di una<strong> società migliore</strong> e più adeguata ai tempi». <div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/p5rEq0_wdt0" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></p>\n\n \n\n<p> </p>