Il volume è stato oggetto dell'incontro svoltosi nell'aula magna del Michele Morelli, alla presenza degli alunni dell'Istituto e del Liceo artistico Colao

Il libro di Domenico Contartese “ Riprendiamoci l'Anima ” al centro del dibattito degli alunni frequentanti il ​​Liceo classico “ Michele Morelli ” e il Liceo artistico “ Domenico Colao ” di Vibo Valentia, dirette da Raffaele Suppa. L'incontro di presentazione del volume ha visto protagonisti, nello specifico, circa cento studenti dei due istituti, ritrovatisi insieme nell'aula magna del Morelli. L'interessante iniziativa culturale - finalizzata allo sviluppo del dialogo educativo e alla partecipazione attiva del mondo della scuola alle problematiche sociali - ha focalizzato l'attenzione sull'argomento prendendo spunto proprio dalle tematiche trattate nel saggio di Domenico Contartese . Tra i momenti cardine dell'incontro, la lettura di alcuni stralci di “Riprendiamoci l'Anima”, da parte delle studentesse Carlotta Varì e Saveria Giordano, e la successiva dettagliata esposizione dell'autore sul tema dell'animo umano , a partire dai grandi filosofi dell'antica Grecia, per poi passare alle problematiche del nostro tempo : la democrazia, la libertà, la guerra, le disuguaglianze, l'uso strumentale della religione per fini di potere politico e di conquista.