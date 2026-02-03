Prende avvio con un concerto di forte valore artistico e simbolico la Stagione musicale 2026 del Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, realizzata in collaborazione con Ama Calabria. Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18:00, la Sala Concerti della nuova sede del Conservatorio, nell’ex Convento dei Gesuiti, ospiterà il Concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, diretta dal maestro Eliseo Castrignanò, con il debutto del giovane pianista Giulio Scalise.

Il concerto segna un momento particolarmente significativo nel percorso formativo dell’Istituto: Giulio Scalise è stato infatti selezionato attraverso un’audizione pubblica, esito di un percorso di studio e di confronto che valorizza il merito, la preparazione e la capacità interpretativa degli studenti più promettenti del Conservatorio.

Il programma della serata è interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, e propone due pagine tra le più emblematiche della sua produzione.

Nella prima parte, il Concerto n. 19 in fa maggiore per pianoforte e orchestra K. 459 mette in luce il dialogo elegante e brillante tra solista e orchestra, alternando slancio, cantabilità e vivacità ritmica nei tre movimenti – Allegro, Allegretto e Allegro assai.

A seguire, l’esecuzione della Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550, una delle opere più intense e riconoscibili del catalogo mozartiano, attraversata da una scrittura drammatica e profondamente espressiva che si dispiega dall’Allegro molto iniziale fino all’Allegro assai conclusivo, passando per l’Andante e il Minuetto.

Alla guida dell’Orchestra, il maestro Eliseo Castrignanò porta una visione musicale ampia e rigorosa, maturata attraverso un solido percorso di formazione e una intensa attività artistica in ambito sinfonico, operistico e cameristico, che lo ha visto dirigere alcune tra le più importanti orchestre e istituzioni musicali italiane e internazionali. Con questo appuntamento, il Conservatorio Fausto Torrefranca continua nelle sue produzioni artistiche che confermano il proprio ruolo di presidio culturale attivo e di spazio di crescita per le giovani generazioni di musicisti.