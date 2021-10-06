A Palazzo Gagliardi sarà presentato il volume "Italo" di Oreste Kessel Pace, alla presenza dello stesso autore. La manifestazione rientra nell'ambito di Vibo Capitale Italiana del Libro

Continua con un nuovo appuntamento la rassegna culturale “Un libro al mese”, organizzata a Vibo Valentia dall’associazione “L’Isola che non c’è” e giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Questo pomeriggio alle ore 18, a Palazzo Gagliardi, sarà presentato il volume “Italo” di Oreste Kessel Pace. Sarà presente l’autore e interverrà anche Saverio Verduci, curatore del volume. Ad introdurre la serata la presidente de “L’Isola che non c’è”, Concetta Silvia Patrizia Marzano, mentre a presentare sarà il giornalista Maurizio Bonanno.

La rassegna rientra nell’ambito di Vibo Capitale Italiana del libro e durerà da settembre 2021 a giugno 2022. Durante questa ottava edizione, 32 autori provenienti da tutta Italia, spazianti in molteplici generi letterari, dalla saggistica al fantasy, faranno conoscere le loro opere. Prevista anche il coinvolgimento di atenei, istituti scolastici e ulteriori realtà associative culturali. La partecipazione agli eventi in calendario è possibile solo previa prenotazione alla mail dedicata unlibroalmese@isolachenonce-noprofit.com. L’ingresso sarà gestito dall’associazione di Protezione civile Augustus di Vibo Valentia.