Apertura straordinaria del Museo “Vito Capialbi” e proiezione di “Ricomincio da tre” nel cortile del maniero. L'evento cinematografico è gratuito con prenotazione obbligatoria, mentre la visita al museo resta a pagamento

Il Castello Svevo di Vibo Valentia si prepara a trasformarsi, per una notte, in un suggestivo cinema all'aperto. Venerdì 21 agosto, a partire dalle ore 20.30, le mura e il cortile dello storico maniero faranno da scenografia a “Castello sotto le stelle”, iniziativa che unirà cinema, cultura e riscoperta di uno dei luoghi simbolo della città. L'evento è promosso da LAB89900 e Wedei, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” e la Direzione regionale Musei nazionali Calabria.

La serata sarà accompagnata dall'apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”, che resterà visitabile durante l'iniziativa. L'accesso al Museo sarà a pagamento, mentre la partecipazione all'evento cinematografico sarà gratuita, ma con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Sul grande schermo “Ricomincio da tre”

Il cuore della serata sarà nel cortile del Castello. Musica e luci accompagneranno il pubblico fino all'accensione del grande schermo, sul quale sarà proiettato “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi, uno dei film più celebri dell'attore e regista napoletano.

Una scelta legata anche ai temi attraversati dalla pellicola: il viaggio, la voglia di cambiare, le partenze, i ritorni e il legame con il luogo dal quale si proviene. Temi che, nelle intenzioni degli organizzatori, dialogano inevitabilmente con una terra che conosce da vicino il significato dell'andare via e del tornare, trasformando la proiezione anche in un'occasione per riflettere sul rapporto con le proprie radici.

Prima del film ci sarà inoltre un momento realizzato appositamente per l'appuntamento e dedicato proprio a Vibo Valentia, alle sue storie, alle partenze e ai ritorni. Il contenuto non è stato anticipato dagli organizzatori, che hanno scelto di lasciare al pubblico una sorpresa da scoprire direttamente nel corso della serata.

Cinema anche su cuscini e teli nel cortile

La platea sarà allestita principalmente con sedute tradizionali, ma per chi vorrà vivere l'esperienza in maniera più informale sarà disponibile, fino a esaurimento dello spazio, anche un'area davanti allo schermo nella quale sarà possibile sistemarsi portando da casa un cuscino, un telo o un piccolo materassino.

Alla base di “Castello sotto le stelle” c'è soprattutto l'idea di riportare i cittadini a frequentare e vivere i luoghi della propria città. Un territorio, sottolineano i promotori, non si valorizza soltanto raccontandolo a chi viene da fuori: servono anche occasioni perché chi vi abita possa tornare a scoprirlo e a sentirlo proprio. Per una sera sarà dunque il cinema a offrire il pretesto per ritrovarsi, con il Castello stesso, le sue mura, il cortile e il cielo d'agosto a diventare la scenografia naturale dell'evento.

L'appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 20.30 al Castello Svevo di Vibo Valentia. L'evento cinematografico è gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso il modulo predisposto dagli organizzatori, mentre la visita al Museo resta a pagamento. I posti disponibili sono limitati.