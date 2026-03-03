Al Teatro comunale anche “Il piacere dell’onestà” con Pippo Patavina il 12 marzo e “Pluto o il dono della fine del mondo” il 27 dello stesso mese
Un mese di marzo all’insegna del teatro di qualità al Teatro Comunale di Vibo Valentia, dove AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, propone tre appuntamenti che intrecciano impegno civile, grande drammaturgia e linguaggi contemporanei.
Si parte venerdì 6 marzo con “La Maledizione del Sud”, uno spettacolo che affonda nelle radici del Meridione attraverso un linguaggio diretto e intenso. In scena Pierpaolo Bonaccurso e Fabio Tropea, protagonisti di un racconto che attraversa contraddizioni, memorie e ferite ancora aperte del Sud, offrendo al pubblico una riflessione lucida e attuale.
Il 12 marzo sarà la volta di “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello, interpretato dal grande Pippo Pattavina. Uno dei testi più emblematici del teatro pirandelliano torna così sul palcoscenico vibonese: la vicenda di Angelo Baldovino, uomo ritenuto fallito che accetta un matrimonio di convenienza e decide di applicare rigidamente i principi dell’onestà, diventa una potente riflessione sulla maschera sociale e sull’ipocrisia dei rapporti umani. Un classico che conserva intatta la sua forza e che, grazie all’interpretazione di Pattavina, promette di parlare con straordinaria attualità al pubblico di oggi.
A chiudere il mese, venerdì 27 marzo, sarà “Pluto o il dono della fine del mondo”, spettacolo dal tono visionario e ironico che affronta il tema della fine come possibilità di rinascita. In scena Alessandro Di Murro, Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia, per una produzione che unisce energia giovanile e riflessione contemporanea, in un dialogo diretto con il pubblico.
Con questi tre appuntamenti, AMA Calabria conferma anche a Vibo Valentia la propria missione: portare sul territorio proposte artistiche di alto profilo, capaci di coniugare tradizione e innovazione, memoria e sperimentazione. Il Teatro Comunale si trasforma così in uno spazio vivo di confronto culturale, dove la scena diventa luogo di incontro e crescita per l’intera comunità.
Gli eventi sono realizzati con risorse PAC 2014-2020 erogate a esito dell’avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vibo Valentia e online sul sito di AMA Calabria.