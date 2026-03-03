Un mese di marzo all’insegna del teatro di qualità al Teatro Comunale di Vibo Valentia, dove AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, propone tre appuntamenti che intrecciano impegno civile, grande drammaturgia e linguaggi contemporanei.

Si parte venerdì 6 marzo con “La Maledizione del Sud”, uno spettacolo che affonda nelle radici del Meridione attraverso un linguaggio diretto e intenso. In scena Pierpaolo Bonaccurso e Fabio Tropea, protagonisti di un racconto che attraversa contraddizioni, memorie e ferite ancora aperte del Sud, offrendo al pubblico una riflessione lucida e attuale.

Il 12 marzo sarà la volta di “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello, interpretato dal grande Pippo Pattavina. Uno dei testi più emblematici del teatro pirandelliano torna così sul palcoscenico vibonese: la vicenda di Angelo Baldovino, uomo ritenuto fallito che accetta un matrimonio di convenienza e decide di applicare rigidamente i principi dell’onestà, diventa una potente riflessione sulla maschera sociale e sull’ipocrisia dei rapporti umani. Un classico che conserva intatta la sua forza e che, grazie all’interpretazione di Pattavina, promette di parlare con straordinaria attualità al pubblico di oggi.

A chiudere il mese, venerdì 27 marzo, sarà “Pluto o il dono della fine del mondo”, spettacolo dal tono visionario e ironico che affronta il tema della fine come possibilità di rinascita. In scena Alessandro Di Murro, Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia, per una produzione che unisce energia giovanile e riflessione contemporanea, in un dialogo diretto con il pubblico.

Con questi tre appuntamenti, AMA Calabria conferma anche a Vibo Valentia la propria missione: portare sul territorio proposte artistiche di alto profilo, capaci di coniugare tradizione e innovazione, memoria e sperimentazione. Il Teatro Comunale si trasforma così in uno spazio vivo di confronto culturale, dove la scena diventa luogo di incontro e crescita per l’intera comunità.

Gli eventi sono realizzati con risorse PAC 2014-2020 erogate a esito dell’avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vibo Valentia e online sul sito di AMA Calabria.