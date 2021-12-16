L’iniziativa portata avanti dalla Pro Loco di Vibo Valentia ed il Duemari Chapter, club motociclistico che raggruppa gli amanti della mitica Harley Davidson

Alleviare le sofferenze dei bambini, portare un sorriso in corsia ed una luce di speranza. Con questo nobile intento la Pro Loco di Vibo Valentia ed il Duemari Chapter, club motociclistico che raggruppa gli amanti della mitica Harley Davidson, hanno organizzato per sabato 18 dicembre una visita nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Jazzolino”.

Babbo in moto

L’iniziativa prende il nome di “Babbo in moto” perché saranno gli stessi motociclisti, vestiti da Babbo Natale, a consegnare i regali ai piccoli pazienti e a regalare loro un momento di gioia in un percorso di sofferenza. Pro Loco e Duemari doneranno, inoltre, al reparto il ricavato di una raccolta di fondi effettuata fra i soci.

L’evento di beneficienza inizierà alle 16,30 con il raduno delle fiammanti Harley Davidson al parco commerciale di Maierato. L’arrivo in piazza San Leoluca è previsto per le 17,30 ed a seguire una delegazione del Duemari Chapter e della Pro Loco di Vibo consegnerà i doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale. “Babbo in moto” proseguirà alle 18 con la sfilata delle moto per le vie della città e sosta finale sul corso Vittorio Emanuele III.



Il corteo sarà scortato fino al parco delle Rimembranze passando per Corso Umberto I dove la manifestazione si concluderà: «Un pomeriggio all’insegna della solidarietà grazie alla proficua collaborazione fra Pro Loco di Vibo Valentia e Duemari Chapter al solo scopo di portare il calore del Natale a chi sta soffrendo e un ringraziamento al personale sanitario che da quasi due anni lavora sotto pressione a causa della pandemia», commentano i promotori.