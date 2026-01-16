Primi incontri il 16 e 17 gennaio al Torrefranca per un percorso formativo che coinvolge flautisti selezionati con il sostegno delle istituzioni e di partner culturali

Prende ufficialmente avvio il progetto del Coro dei Flauti del Conservatorio statale di musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia, un’iniziativa che coinvolgerà 150 flautisti selezionati in un percorso articolato di studio e pratica musicale. I primi incontri sono in programma per oggi, venerdì 16, e sabato 17 gennaio e segnano l’inizio di un calendario di attività che si svilupperà da gennaio a maggio, con l’obiettivo di coniugare formazione avanzata, lavoro d’insieme e preparazione concertistica.

Il progetto si distingue per dimensione dell’organico e per l’impostazione didattica adottata, configurandosi come un’esperienza di grande rilievo nel panorama dell’alta formazione musicale. Come sottolineato in una nota del Conservatorio, si tratta di «un’esperienza di altissimo valore formativo e artistico, senza precedenti nel panorama dell’alta formazione musicale, non solo in Italia ma anche a livello europeo, dove i cori di flauti sono generalmente composti da organici molto più contenuti».

Il programma didattico è stato concepito come un vero percorso di crescita, non solo musicale ma anche personale. «Dal lavoro sulla qualità del suono in ensemble all’intonazione e all’ascolto reciproco, dalla disciplina orchestrale alla costruzione condivisa del repertorio e del concerto, fino alla relazione con il pubblico», il progetto mira a sviluppare competenze tecniche e relazionali, valorizzando il ruolo dell’esperienza collettiva. L’orchestra, in questa visione, «viene intesa come modello di comunità, spazio di inclusione e palestra di responsabilità sociale e civile, un luogo di formazione integrale della persona».

Il coordinamento delle attività è affidato al maestro Fabio Pepe, docente di flauto presso il Conservatorio «Fausto Torrefranca», mentre la direzione del Coro dei Flauti sarà curata dal maestro Paolo Totti, riconosciuto come una delle figure di riferimento nella guida di ensemble flautistici e nel repertorio dedicato a questa formazione.

L’iniziativa si avvale della collaborazione di AMA Calabria e AFi-Falaut, realtà impegnate nella promozione della cultura musicale e nel sostegno ai giovani interpreti. Un contributo determinante arriva anche dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, alla quale va «un ringraziamento particolare» per il supporto concreto al progetto, attraverso la messa a disposizione di spazi idonei allo svolgimento delle attività. Un sostegno che «contribuisce alla piena realizzazione di un’iniziativa che rafforza il ruolo del Conservatorio come presidio culturale e formativo per l’intera comunità».