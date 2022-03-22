Nell’ambito della manifestazione “Vibo Valentia Capitale del Libro 2021” si terrà la giornata del Dantedì. Previsti dibattiti e performance artistiche

Nell’ambito della manifestazione “Vibo Valentia Capitale del Libro 2021” è in partenza la giornata del Dantedì, voluta dall’Assessorato alla Cultura di Vibo Valentia e realizzata dall’Associazione Artistica VeipoCam- Dance Vibo Dance Calabria di Vibo Valentia (rappresentata dalla maestra Enrica Candela) che, all’interno del suo programma “Vibo in Danza 2022”- alla sua decima riedizione, presenta il programma “Dante e l’Arte”. L’appuntamento avrà luogo alle ore 18 e 30 di giorno 25 marzo, presso Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia. [Continua in basso]

L’appuntamento a Vibo

Ai saluti del sindaco Maria Limardo e di Maria Liguori dell’Associazione Dante Alighieri, seguirà un incontro dibattito. Relazioneranno Licia Buttà, Romeo Bufalo e Daniela Rotino. Quindi gli interventi di Domenico Barbuto ed Enrica Candela. Modera Anna Murmura. La compagnia nazionale del Balletto EtruriArte presenterà poi la performance artistica “Gratitudide”. A fare da cornice quadri coreografici e flash mob finale.