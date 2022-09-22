La libreria “Cuori d’inchiostro” di Vibo Valentia presenta, sabato prossimo, 24 settembre, alle ore 19,30, il volume “Una stanza tutta per sé”, l’antologia curata da Rossana Calbi (giornalista pubblicista e art director) che omaggia il saggio di Virginia Woolf raccogliendo i brani e le vite di dieci autrici (Sibilla Aleramo, Emily Brontë, Agatha Christie, Grazia Deledda, Emily Dickinson, Beatrix Potter, Saffo, Mary Shelley, Renée Vivien e Virginia Woolf). La libreria, per la prima volta, dedica il suo spazio anche ad una mostra espositiva. Il volume e i quadri disposti nello spazio saranno invece introdotti da Vania Continanza, professoressa di lingue classiche. [Continua in basso]

Un lavoro che si racconta anche per immagini nei ritratti delle dieci illustratrici contemporanee: Erica Calardo, Giulia Caliò, Amalia Caratozzolo, Annabella Cuomo, Martina D’Anastasio, Gerlanda di Francia, Cristina Gardumi, Zoe Lacchei, Federica Poletti e Ania Tomicka. Si tratta di un progetto corale che presenta per la prima volta la traduzione, di Alessandra Fava, di una delle lettere di Beatrix Potter, illustratrice e imprenditrice, nonché ecologista. Un omaggio e una risposta contemporanea al saggio del 1929 di Virginia Woolf, “Una stanza tutta per sé”, che si chiude con i due saggi di Rossana Calbi, di cui uno dedicato ad Agatha Christie e alla sua fuga misteriosa.

Il saggio è illustrato da Linda De Zen, ospite della presentazione e undicesima illustratrice del volume, la quale, in particolare, ha proseguito il lavoro e ha realizzato una nuova mostra, delineando le stanze delle dieci autrici: il progetto espositivo, dedicato alle stanze delle autrici del volume, già ospite a Torino e Presicce- Acquarica (LE), si apre a ciò che è al di fuori delle stanze: spazi diffusi. L’idea espositiva diventa politica e le architetture disegnano nuovi percorsi in due lavori inediti, realizzati a quattro mani da Gerlanda di Francia e da Linda De Zen. Due stili e percorsi differenti che s’incontrano su uno spazio bianco per raccontare Adele Cambria, scrittrice calabrese e attivista politica che scelse di vivere a Roma per raccontare gli anni che stavano cambiano il panorama sociale e politico in Italia. La mostra sarà ospite della libreria “Cuori d’inchiostro” fino all’8 ottobre 2022.