Gli eventi in programma nelle giornate del 24 e 25 settembre. Previste anche lezioni sulla storia dell’antica Hipponion e sui reperti

Laboratori per bambini, visite guidate e apertura serale. Anche il Museo archeologico di Vibo Valentia è pronto a celebrare le Giornate europee del patrimonio, tra le più estese e partecipate iniziative culturali nei Paesi Ue. In Italia la due giorni, in programma il 24 e 25 settembre, coinvolge oltre 200 Musei e siti di interesse culturale. Sabato sera il costo dell’ingresso sarà al prezzo simbolico di 1 euro. Per il ministro della cultura, Dario Franceschini si tratta di «un’occasione unica per vivere il nostro patrimonio culturale nel segno dell’Europa e comprendere il valore di questa eredità fondante della nostra identità». Intanto a Vibo Valentia fervono i preparativi. Il “Capialbi” rimarrà aperto per tutto il fine settimana e offrirà ai suoi visitatori numerosi percorsi, lezioni e attività laboratoriali per i più piccoli. [Continua in basso]

Gli eventi del 24 settembre

Alle ore 18.30 appuntamento con lezione e percorso guidato su “Dal Monte di Vibona. La storia di Hipponion vista dal castello” a cura di Maurizio Cannatà , direttore del Museo.

a cura di , direttore del Museo. Dalle ore 20.00 alle 23.00 apertura straordinaria serale al costo simbolico di 1 euro. Lezioni e visite su “ Hipponion a Vibo Valentia, mille anni di storia in quattro capolavori ” con Manuel Zinnà, Giuseppe Bartone, Giuliana Barbut o, associazione Mnemosyne.

” con o, associazione Mnemosyne. Alle 20.30, focus sulle armi dell’area sacra di Scrimbia: Hipponion in età arcaica e classica.

Alle 21.00: approfondimento sulla statua femminile in marmo dal santuario del Cofino : Hipponion tra i bretti e Agatocle.

: Hipponion tra i bretti e Agatocle. Alle 21.30 si parlerà della laminetta orfica rinvenuta nella tomba 19 Inam: il contributo delle necropoli alla storia di Hipponion.

rinvenuta nella tomba 19 Inam: il contributo delle necropoli alla storia di Hipponion. Alle 22.00: il ritratto di Marco Vipsanio Agrippa: Vibo Valentia ellenistica e romana.

I laboratori del 25 settembre

Dalle ore 11.00 alle 12.00, “Vasai per un giorno”, per conoscere e creare insieme i vasi degli antichi ipponiati. laboratori didattici per bambini dai 5 agli 11 anni a cura di Cristiana La Serra, archeologa.