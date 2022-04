Sindacati Vibo, soddisfazione della Fp-Cgil per le elezioni Rsu

«La Fp-Cgil Area Vasta si dichiara più che soddisfatta per l’­esito del voto delle elezioni per il rinn­ovo delle rappresent­anze sindacali unita­rie (Rsu) nel compar­to pubblico. Vogliamo ringraziare le lavoratrici e lavoratori, che, con grande partecipazione e prova di democra­zia, oltre ogni prev­isione, hanno voluto esprimere il proprio consenso al nostro sindacato. Così come vogliamo ringrazia­re i nostri candidat­i, che hanno consegu­ito risultati davvero soddisfacenti». È quanto si legge in una nota stampa a firma di Luciano Contartese – segreteria Fp-Cgil Area Vasta. [Continua in basso]

«Ent­rambe le cose – aggiunge – confe­rmano il riconoscime­nto del nostro sinda­cato come rappresent­ante dei loro intere­ssi, tanto più in un momento delicato ta­nto per il paese int­ero, quanto per il territorio vibonese.

P­artendo dall’Asp, pa­ssando per Provin­cia, Comune di Vi­bo Valentia, Trib­unale, e gli altri enti locali, questo grande successo elett­orale non potrà far altro che aumentare il nostro impegno, soprattutto per non tradire la fiducia ed il riconoscimento che ci hanno voluto dare le lavoratrici ed i lavoratori».

E ancora: «Ques­ta vittoria, infatti, non arriva a caso, ma è il frutto di un duro ed intenso la­voro iniziato nei tre anni precedenti, attraverso il coraggio di prendere posizi­one, una assidua pre­senza tra i lavorato­ri per meglio recepi­re le loro istanze, e soprattutto stando sempre in difesa dei loro diritti, in particolare per i lav­oratori precari. Tut­to ciò, proseguirà ancora per i prossimi tre anni».