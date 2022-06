Ex Lsu e Lpu calabresi, dalla Regione arriva l’aumento salariale per i lavoratori

«Dopo varie interlocuzioni con la Regione Calabria e dopo varie mie sollecitazioni a tutti i livelli, l’iter per l’aumento salariale per i lavoratori ex Lsu/Lpu sembra essersi sbloccato. La Regione Calabria, in data Primo giugno 2022, ha pubblicato un avviso specificando che l’istruttoria delle istanze pervenute dagli Enti Locali è in corso di completamento e che dopo aver istruito tutte le istanze procederà alla definizione dell’impegno finanziario perfetto. In altre parole la Regione Calabria registrerà la nuova spesa nelle scritture contabili», annuncia il senatore calabrese Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle.



«Per ogni lavoratore ex Lsu/Lpu è previsto un contributo regionale annuo di 8.703,78 euro che va ad aggiungersi al contributo statale annuo di 9.296,22, per un totale di 18 mila euro annui. L’incremento del contributo ministeriale previsto dal decreto Milleproroghe e voluto da noi parlamentari calabresi ha consentito un risparmio di spesa per la Regione che potrà ripartire il fondo regionale storicizzato in maniera equa tra le due categorie di lavoratori Lsu e Lpu. L’equiparazione salariale dei 2.062 ex Lsu e dei 2.159 Lpu calabresi sta per diventare realtà. Tutti i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità calabresi avranno lo stesso trattamento economico con stipendi più alti. Ho lavorato per anni a questo risultato e con grande soddisfazione posso dire che ho mantenuto la promessa», conclude il senatore calabrese Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle.