Nasce il Distretto del cibo del territorio rurale vibonese

«A seguito della graduatoria definitiva delle proposte ammesse, la candidatura del Distretto del cibo del territorio rurale vibonese, è stata particolarmente apprezzata dai tecnici del Dipartimento regionale, sia in ordine alla qualità e rappresentatività del partenariato, che alla strategia progettuale messa in campo, tant’è che il progetto è stato collocato al terzo posto della graduatoria delle 23 candidature ritenute ammissibili, dopo le proposte dei distretti della Piana di Sibari e dell’Alto Jonio Cosentino». Lo afferma in una nota Raffaele Greco, presidente Cogal Monte Poro – Serre Vibonesi. [Continua in basso]

Greco precisa: «Il riconoscimento del Distretto, però, non è che il primo, seppur fondamentale, passo. Infatti, si tratta, ora, di “mettere a terra” il progetto, procedendo speditamente con la costituzione del Consorzio, per prepararsi alla partecipazione dei prossimi bandi ministeriali, uno dei quali (molto importante) è stato appena pubblicato». A tal fine, si comunica che l’assemblea per la costituzione della Società cooperativa consortile a responsabilità limitata denominata “Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese – Società consortile cooperativa a responsabilità limitata”, si terrà il 18 giugno 2022, alle ore 10.30, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Vibo Valentia, ed in quella occasione verrà eletto il presidente della Società.