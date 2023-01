Turismo esperienziale, il progetto del ricercatore Varrà per il recupero delle case in terra cruda

Un’idea di turismo capace di mettere al centro enogastronomia, ambiente, storia e architettura. Un diverso modo di intendere il viaggio, che diventa “esperienziale” e si connette al territorio. Sono questi gli elementi alla base della progettazione turistica territoriale sostenibile portata avanti da Antonio Varrà. Il professionista, originario di Zambrone, attivo nel settore turistico nonché referente dell’associazione Mare vitae, si occupa di viaggi esperienziali in Calabria e più specificatamente nel territorio vibonese: «Questo mio progetto – spiega – nasce seguendo le linee dettate dal Parlamento europeo in merito alle forme che il turismo deve assumere. Un ruolo di primo piano viene assunta dall’architettura dimenticata che potrebbe divenire il simbolo della “calabresità”». L’esempio è semplicissimo: «Tutti conoscono i trulli, indentificano una intera regione. Stessa cosa potrebbe accadere con le case in terra cruda capaci di raccontare un intero comprensorio». Non a caso Varrà parla di “Ecoturismo in terra cruda”. [Continua in basso]

Come è cambiato il turismo

Negli anni il turismo ha subito grandi cambiamenti. Specie dopo l’esperienza Covid, il viaggiatore ha modificato il modo di “vivere” un luogo: «Anche in Italia e in Calabria stiamo avvertendo una volontà pubblica e privata di recuperare l’identità, storico-artistico, enogastronomica e delle tradizioni popolari, che hanno caratterizzato e, in determinati contesti, caratterizzano tutt’ora l’identità di un territorio. Da subito – spiega Varrà- l’attenzione si è posta sulla necessità di programmare in termini di nuove strategie turistiche, creando un modello capace di realizzare un incremento di risultati in chiave sia economica sia sociale, nell’ambito di un comparto turistico in forte crescita».

Il ricercatore Varrà e una casa rurale a Zambrone

Ad oggi, il viaggiatore «cerca contenuti culturali, enogastronomici e ambientali capaci di soddisfare la conoscenza di un luogo a trecentosessanta gradi. È questo il concetto che sta alla base della nozione di turismo esperienziale. Questo nuovo concept di viaggio come esperienza nasce da un’evoluzione della figura del turista, che diviene sempre più attento ed esigente rispetto alle mete e al proprio tempo libero». Ma cosa rende il turismo “esperienziale”? «Il ritorno alla natura, il crescente interesse per tradizioni e spiritualità, l’attenzione a modelli più equilibrati di consumo, la ricerca del benessere psico-fisico si volgono naturalmente verso vacanze esperienziali, verso forme di turismo più attive, sia dal punto di vista fisico che intellettuale, e verso nuove forme di turismo, come agriturismo, percorsi naturalistici ed enogastronomici. Si assiste – aggiunge il professionista – sempre più a una ricerca di luoghi naturali, non intaccati dalla modernità, autentici, capaci ancora di mostrare un volto originario».