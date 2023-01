Altra stangata sulla bolletta del gas: vibonesi quasi rassegnati all’ennesima batosta – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

In arrivo un’altra stangata per le famiglie calabresi. Dopo l’aumento del carburante, nuovi rincari sono previsti nella bolletta del gas che lieviterà del 23,3% rispetto al mese di novembre. «Ci troviamo tutti sulla stessa barca, speriamo negli aiuti del Governo», dice rassegnata una donna. C’è invece chi attende l’arrivo del postino con ansia: «Sicuramente arriverà una bolletta salata- spiega preoccupata un’anziana – vivo l’attesa con preoccupazione perché i soldi per campare sono già pochi». [Continua in basso]

Intanto le “letterine” di dicembre sono partite: «L’ho ricevuta questa mattina – conferma un uomo –, l’importo è triplicato rispetto allo scorso anno. È una vergogna». Per potere pagare, ammette di avere chiesto aiuto alla sua anziana madre. Dunque, non resta che cercare di resistere e continuare ad adottare tutti gli accorgimenti per ridurre i consumi: «Abbiamo diminuito drasticamente l’uso dei termosifoni a casa, al massimo tre ore al giorno», chiarisce una signora. Le fa eco un’altra donna: «Usiamo lavastoviglie e lavatrici di sera e solo a pieno carico. Usando tutte quelle accortezze che abbiamo imparato ad adottare, perché – sottolinea – dopo che arriva la prima bolletta lo spavento è grande e impari presto a tirare la cinghia».

LEGGI ANCHE: Caro gasolio, la stangata del nuovo anno fa imbufalire gli automobilisti – Video