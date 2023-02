Filadelfia, 125mila euro di fondi per nuovi residenti e imprese

Le risorse destinate a chi sceglie di stabilirsi nel centro del Vibonese, per l’acquisto o ristrutturazione di una abitazione oppure per le nuove attività commerciali, agricole e artigianali

Evitare la fuga dei paesi, contribuire alla crescita dell’economia locale. Con questi obiettivi, il Comune di Filadelfia ha emanato un avviso pubblico avente come oggetto l’assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l’annualità 2021. Due le tipologie di intervento. Da un lato «la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario». La seconda «la concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole». L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a euro 124.702,16. Per la tipologia “A”, stanziati 60mila euro, per la tipologia “B”, 62mila e 212 euro. [Continua in basso]

I beneficiari

In merito ai beneficiari, «nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per un unico componente. Secondo la tipologia “B”, per “nuove attività economiche”, s’intendono quelle costituite dopo la pubblicazione dell’avviso oppure imprese esistenti che avviano una attività economica attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

L’invio delle domande

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 3 marzo 2023 tramite pec protocollo.filadelfia@asmepec.it avente ad oggetto: “Bando per l’assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2021” oppure a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, in busta chiusa con la dicitura “Bando per l’assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2021″. Maggiori info disponibili on line sul sito del Comune.

