Vibo marina, l’Autorità portuale autorizza la concessione demaniale per il progetto della “Cadi”

Andrea Agostinelli

Dopo il via libera rilasciato dalla Conferenza dei Servizi nell’ottobre 2022, arriva ora la delibera dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con la quale viene autorizzata la concessione demaniale per la realizzazione del progetto di sviluppo turistico presentato dall’imprenditore Francesco Cascasi. Si conclude in tal modo, positivamente, una lunga vertenza protrattasi per molti anni e che ha conosciuto pareri, rigetti, istanze, ricorsi, sentenze. Il Comitato di Gestione dell’AdSp con sede a Gioia Tauro e presidente l’ammiraglio Andrea Agostinelli, nella riunione del 28 ottobre, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2022, che ha accertato un avanzo economico di 130 milioni di euro, somme in parte già vincolate alla valorizzazione infrastrutturale degli scali portuali che ricadono nella competenza dell’Authority, tra cui quello di Vibo Marina. [Continua in basso]

Francesco Cascasi

Nel corso della discussione sviluppatasi in seno al Comitato di gestione, tra le concessioni demaniali rilasciate, dopo una complessa istruttoria, illustrata ai presenti dal dirigente di settore Pasquale Faraone, è stata anche autorizzata la concessione alla ditta “Cadi srl” nell’ambito dello sviluppo turistico del Porto di Vibo Valentia Marina. “Si tratta di un’importante e attesa decisione – viene evidenziato in una nota dell’Autorità Portuale – che manifesta, altresì, la fattiva attenzione che l’Ente rivolge all’ulteriore sviluppo dello scalo portuale vibonese nel settore turistico nautico.” Il progetto dell’imprenditore Francesco Cascasi, presentato nel 2005, interessa un’area di complessivi 17.406 mq di cui 14.748 di specchio acqueo con ubicazione sulla banchina Cortese dell’infrastruttura portuale ed ha come oggetto la realizzazione di un’area attrezzata nel settore diportistico nautico.

