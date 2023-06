Polia, fondi per nuovi residenti e attività economiche: pronti quasi 42mila euro

Anche Polia ha ottenuto importanti risorse dal Fondo di sostegno per i Comuni marginali, destinate a poco più di mille piccole realtà in tutta Italia per favorire il ripopolamento e il fiorire delle attività economiche. Il Comune di Polia si è visto assegnare 125.887,25 euro per il triennio 2021-2023. Per il primo anno, il 2021, sono stati erogati al Comune dell’Angitolano 41.962,41 euro che ora saranno oggetto di contributi per chi voglia spostare la propria residenza qui o per chi intende avviare un’attività agricola, commerciale o artigianale all’interno del territorio comunale. A tale scopo nei giorni scorsi sul sito dell’ente sono stati pubblicati la manifestazione d’interesse, il bando che regola le modalità di accesso al fondo e i criteri di valutazione, e infine la domanda di partecipazione.

In particolare l’amministrazione comunale di Polia ha deciso di destinare 31.962,41 euro all’avvio di nuove attività economiche – sono destinati anche a chi ha già un’impresa e vuole “avventurarsi” con un nuovo codice Ateco. I restanti 10mila euro saranno invece concretizzati in due contributi da 5mila euro ciascuno per chi opta per un cambio di residenza a favore di Polia. È possibile presentare domanda fino al prossimo 19 giugno, inviandola via pec al protocollo o tramite raccomandata o ancora recandosi direttamente in municipio.

