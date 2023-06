Sagra della ‘nduja di Spilinga, al via le domande per le postazioni dei commercianti

Ecco quando scadono i termini per la richiesta di adesione. Le tariffe distinte per categoria. La serata conclusiva l'11 agosto con il concerto di Fred De Palma

Il Comune di Spilinga, seguendo il regolamento per l’organizzazione della “Sagra della ‘nduja di Spilinga”, ha disciplinato le linee guida per la predisposizione degli stand espositivi realizzati dai singoli produttori e per l’attività di commercio su aree pubbliche durante le giornate dedicate alla manifestazione. Il regolamento- è spiegato in un avviso dell’ente- disciplina la delimitazione delle zone per l’occupazione degli spazi pubblici da distribuire dietro richiesta e pagamento delle tariffe (per categoria). Da lunedì 26 giugno fino al 28 luglio (ore 13.00) saranno aperti i termini di presentazione delle domande per la partecipazione e occupazione di suolo pubblico durante la giornata dell’8 agosto.

Le domande per le postazioni

Il Comune sottolinea: «Considerando che come da regolamento gli spazi tariffati sono di “8 x 2” (16 mq), si avvisano i richiedenti con licenza di commercio ambulante di panini e bibite e di prodotti gastronomici, che intendono usufruire dello spazio con veicolo attrezzato, che lo spazio ammesso all’utilizzo del suolo, sarà esclusivamente quello e non ci potranno essere misure aggiuntive. Tutte le postazioni saranno, comunque, monitorate in fase di installazione ed eventuali difformità saranno sanzionate con la revoca della concessione». Le domande possono essere inviate per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite l’indirizzo di posta elettronica tributi.spilinga@asmepec.it oppure essere consegnate direttamente al Comune. Il regolamento prevede di dare priorità ai cittadini di Spilinga e al prodotto locale nella zona centrale di Corso Garibaldi «affinchè anche il visitatore riconosca facilmente le eccellenze del posto».

La sagra

L’appuntamento sarà quello dell’8 agosto e l’ormai tradizionale sagra si appresta a celebrare i 47 anni. Per l’occasione verrà allestito lo ‘nduja village in piazza 11 Settembre (con ticket e ingresso limitato). La serata conclusiva -11 agosto- verrà animata dal concerto di Fred De Palma.

