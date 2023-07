Chiusura strada provinciale 45, “Insieme per Polia” chiede la convocazione di un consiglio straordinario

Il gruppo di opposizione di Polia ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario e urgente dedicato alla chiusura della strada provinciale 45. La richiesta è stata indirizzata al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e all’amministrazione provinciale. In particolare, la minoranza, composta dai consiglieri Maria Umbro, Franco Pujia e Mario Teti, spiega: «La chiusura della strada provinciale n. 45, unico collegamento diretto tra il territorio del Comune di Polia e il bivio Angitola, seguita alle frane verificatesi nelle giornate tra il 24 e il 25 giugno scorso, sta comportando un enorme disagio, alla popolazione poliese e a tutti coloro che per motivi di lavoro, turismo e/o di ogni altra natura si trovano nell’esigenza di dover raggiungere il bivio Angitola, punto di snodo verso l’Autostrada, le strade statali e provinciali di collegamento alle cittadine più grandi e più servite e al mare». Ed inoltre l’avvicinarsi della stagione estiva, «che comporterà il rientro di un notevole flusso di emigrati e di turisti, rende ancor più urgente dare risposte immediate e trasparenti. La popolazione – rimarca l’opposizione-sta subendo questa situazione e nonostante gli sforzi della amministrazione comunale, maggioranza e minoranza ciascuno con proprie iniziative, e nonostante le risposte che informalmente si sono avute dall’Amministrazione provinciale, ad oggi non si hanno risposte certe sulla tempistica e sugli interventi che saranno necessari»

Motivo per cui il gruppo di minoranza “Insieme per Polia” considera urgente ed indifferibile l’invito al presidente della Provincia ed eventualmente dei tecnici competenti affinchè si diano risposte certe e definitive sulla questione SP45-riapertura. «Ribadendo che tale problema riveste priorità unica ed assoluta, il gruppo è pienamente convinto che questa battaglia si deve combattere insieme nell’interesse dei cittadini tutti». Per tali ragioni è stata richiesta la convocazione di un consiglio comunale (possibilmente nella giornata di sabato mattina o pomeriggio o eventualmente lunedì pomeriggio), per consentire alla popolazione di partecipare ed eventualmente intervenire in aula, e per consentire alla capogruppo di minoranza, consigliera Maria Umbro fuori per motivi di lavoro di poter rientrare a Polia, e non ultimo la seduta di sabato non comporterebbe spese per l’Ente visto che molti dei consiglieri di sabato non hanno impegni di lavoro».

