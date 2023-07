San Calogero, approvato il progetto esecutivo dei lavori al campo sportivo

Per la ristrutturazione e messa in sicurezza stimata una spesa di 795mila euro. 180mila euro saranno a carico dell’ente

Approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, rigenerazione e messa in sicurezza del campo sportivo di San Calogero. Le attività erano state finanziate nell’ambito del bando “Sport e periferie” e approvato con decreto del capo del Dipartimento per lo sport nell’aprile 2022. La delibera della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Maruca, certifica un ulteriore passo in avanti per la realizzazione dei lavori. Il progetto definitivo, redatto dal responsabile dell’Area servizi al territorio, ingegnere Pasquale Lagadari, era stato approvato nell’ottobre 2020. Il quadro economico prevedeva una spesa complessiva di 685mila euro così finanziata: 615mila euro mila euro di quota di finanziamento ministeriale, 70mila euro a carico dell’ente. A seguito dell’adeguamento ai nuovi prezzi, si era successivamente registrato un incremento di spesa di 110mila euro che ha portato il valore complessivo a 795mila euro. 180mila euro, la quota a carico del Comune. Con l’ulteriore provvedimento è stata data direttiva al responsabile dell’area finanziaria per l’avvio delle procedure per la contrazione del mutuo. Il finanziamento è stato inserito nel bilancio 2022-2024.

LEGGI ANCHE: Disordini dopo la partita tra San Calogero e Rombiolese, daspo per 29 tifosi

Big match the gym di San Calogero e i suoi atleti ai campionati di danza e arti marziali

Torna a far paura la frana di San Calogero: cittadini esasperati