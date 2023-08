Tropea, al porto area attrezzata per favorire imbarco-sbarco di diportisti con disabilità

Il porto di tropea – Marina village – si è dotato di un’area attrezzata, nella banchina del molo foraneo, per consentire in piena sicurezza le operazioni di imbarco/sbarco per i diportisti affetti da disabilità. A partire dal 14 agosto, infatti, la società Porto di Tropea presterà assistenza ai servizi nautici con proprio personale dedicato, a richiesta della clientela diportista, comprese le imbarcazioni in transito. Tale attività – completamente gratuita – comprende, oltre alle operazioni di imbarco e sbarco con apposita gruetta, anche i servizi di ormeggio e disormeggio delle eventuali imbarcazioni appartenenti a tali categorie diportiste disagiate che ne facciano richiesta. In tale contesto, si fa rilevare, il «porto si posiziona pertanto ai più alti standard di qualità e sicurezza nel panorama delle marine turistiche d’eccellenza nazionali, anche per l’erogazione dei servizi nautici alle categorie svantaggiate».

