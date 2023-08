Strade rurali, a Spilinga partono i primi interventi

Inizio attività lungo l’arteria che conduce a Monte Poro. Il tutto in attesa della messa in opera dei lavori più consistenti già programmati

Avviati alcuni lavori di ripristino e manutenzione delle strade rurali. Il primo tratto dove già sono stati eseguiti gli interventi, il tragitto che conduce in direzione Monte Poro, ma altri sono i tratti già programmati a breve per la messa in sicurezza e il ripristino dell’asfalto, come quello già programmato e finanziato per un importo di 50mila euro con fondi ministeriali sulla strada Conturi – Curatola, intervento questo che riguarderà, altresì, anche il centro abitato, con la prosecuzione della messa in sicurezza di alcuni tratti di marciapiede su Corso Garibaldi. Altri lavori finanziati con i residui di mutui ormai datati, saranno effettuati in un tratto di strada interpoderale denominato Lariati Landanico, mediante il rifacimento del manto stradale e la regimentazione delle acque, oltre alla realizzazione di un tratto di acquedotto comunale.

«I fondi messi a disposizione dal Ministero degli Interni ci consentono di eseguire la manutenzione straordinaria su alcune strade rurali. Si tratta di un primo stralcio di opere messe in cantiere da questa amministrazione – spiegano il sindaco Enzo Marasco e l’assessore all’area manutentiva Domenico Pontoriero – in attesa del già destinato ampio finanziamento dell’emendamento Mangialavori, che ci consenta di intervenire più massicciamente sulle tante strade interpoderali del nostro territorio, con un lavoro di equipe insieme ai consiglieri Pasquale Pugliese e Pino Pugliese per venire incontro alle esigenze di numerosissime aziende agricole e zootecniche. Ricordiamo che in quella programmazione gli interventi richiesti da questa amministrazione riguardano la viabilità rurale località “Martino”, l’arteria di comunicazione in direzione Monte Poro lato Panaia e la zona centrale in località “Nucarella”».

