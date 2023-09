Salario minimo, ecco gli appuntamenti nel Vibonese per la raccolta firme

Si terrà domani dalle ore 10:30 alle 12:30 a Vibo Valentia su corso Vittorio Emanuele III il prossimo banchetto per la raccolta firme sul Salario minimo alla presenza degli Attivisti pentastellati, e nel corso della mattinata anche dei parlamentari Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico. “Saranno diversi gli appuntamenti in tutta la provincia nel mese di settembre, per la raccolta firme della petizione popolare ai sensi dell’art.50 della Costituzione, – fanno sapere dal M5S – che è diventata indispensabile per smuovere il Governo Meloni, che ha messo nel cassetto la nostra proposta di legge, e così imporre un limite di legge alla paga oraria minima dei lavoratori e dare dignità a chi oggi viene pagato a meno di 3-4 euro l’ora. Siamo uno dei pochi Paesi rimasti in Europa a non avervi ancora provveduto”.

