Nicotera, ecco le previsioni di entrata dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada

La giunta comunale di Nicotera, dopo aver esaminato la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell’Area Tecnica, ha approvato, per l’anno 2023, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a euro 240.000,00 di cui: proventi ex articolo 208 CdS: euro 240.000,00; proventi ex articolo 142 CdS: euro 0,00. L’esecutivo ha deliberato di destinare una quota pari al 55,04 % dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2023, per un importo pari a euro 132.120,40 per le finalità di seguito specificate: spese per il vestiario di servizio personale (euro 1.500,00); quota spese per acquisto di servizi finanziati con proventi violazioni codice stradale l.285/92 e.3008/2 (euro 24.900,00); personale stagionale con proventi sanzioni amministrative l.296/06 art. 1 comma 564 (euro 10.000,00); potenziamento e miglioramento segnalita’ stradale (euro 2.000,00); oneri a carico ente su compensi del personale stagionale con proventi sanzioni amministrative l.296/06 art. 1 comma 564 (euro 2.150,00); spese per servizi relativi al miglioramento della circolazione stradale – capitolo entrata 3008/2 (euro 3.308,00); spese per servizi relativi al miglioramento della circolazione stradale – capitolo entrata 3008/2 (12.50%) – (euro 22.700,00); spese per il miglioramento della viabilita‘ comunale con proventi da parcheggi (euro 312,40); spese mantenimento e funzionamento uffici polizia municipale (euro 750); spese per il servizio di gestione del sistema ocr – cerbero (euro 24.000,00); rimborso sanzioni (euro 500); spese postali e notifica a supporto del servizio di gestione del sistema ocr – cerbero – cap. e 3031/1 (euro 40.000,00). Questo è quanto la giunta ha deliberato di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l’esercizio 2023, ossia le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate.

