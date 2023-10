Trimestre anti inflazione: ecco come funziona e l’elenco degli esercizi aderenti nel Vibonese

Dal primo ottobre al 31 dicembre 2023, in tutta Italia, si svolgerà il “Trimestre anti inflazione”, un’iniziativa promossa dal Governo e dal mondo della distribuzione per contenere i prezzi di alcuni prodotti di prima necessità e di largo consumo. Si tratta di beni alimentari e non, che saranno venduti a prezzi bloccati o scontati del 10% nei punti vendita aderenti all’iniziativa. L’obiettivo è di contrastare il caro-spesa e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini, in un momento di forte inflazione causata dalla crisi economica e sanitaria. Le imprese e i negozi che aderiscono all’iniziativa offrono una serie di articoli e prodotti a prezzi ribassati o calmierati con particolare attenzione a quegli articoli che fanno parte del carrello della spesa. Gli esercizi e le aziende che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili tramite l’esposizione di un logo (carrello tricolore), che potranno utilizzare anche nei propri canali di comunicazione al pubblico. Il “trimestre anti inflazione” ha l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto dei consumatori e, quindi, si rivolge innanzitutto ai cittadini e alle famiglie senza nessun limite di Isee. In provincia di Vibo Valentia, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono 28 gli esercizi commerciale che hanno deciso di partecipare all’iniziativa, ecco di quali si tratta: Conad Briatico, via Lungomare; Farmacia Spilella, Briatico, Corso Regina Margherita; Coop Filadelfia, Corso Italia; Farmacia Mariani, Limbadi, Piazza della Pace;

Conad Limbadi, Corso Umberto I°; Conad Maierato, zona industriale; Conad, Mileto, via Duomo 57;

Conad, Nicotera, via Castello 27; Farmacia Medma Nicotera, Rione Margherita; Farmacia Trungadi, Paravati, via Garibaldi 6; Coop Pizzo SS18 Km. 430+300; Coop Ricadi, via Provinciale 22; Despar, Rombiolo, via gromularo 28; Conad S.Domenica di Ricadi, via provinciale; Coop Serra San Bruno, via S. Brunone di Colonia; Conad Serra San Bruno, via G.M. Pisani 11; Conad Simbario,via circonvallazione;

Coop, Soriano Calabro, via Pertini, snc; FederDistribuzione Crai, Soriano Calabro Via I Maggio, 8;

Farmacia De Fina, Spilinga, via Garibaldi 28; Conad Vibo Marina, via Senatore Parodi; Vibo Valentia, via A. De Gasperi; Despar Vibo, via Don Mellano; Eurospar, Vibo, via A.De Gasperi; Eurospar, Vibo, Località Aeroporto; Coop, Vibo, via Moderata Durant; Crai, Vibo, via Filanda; Penny, Vibo, viale Affaccio.

