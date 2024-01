Voli low cost, le compagnie tagliano i posti: Calabria tra le regioni più penalizzate

Le compagnie low cost nel 2024 taglieranno oltre 2 milioni di sedili rispetto al 2023. È quanto emerge da un’analisi del Corriere della Sera secondo cui Ryanair, easyJet, Wizz Air e Vueling ridurranno i posti sui voli interni: a essere maggiormente penalizzate saranno soprattutto le regioni del Meridione e le isole, come Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia. Aumenteranno invece le rotte verso le destinazioni europee. Due dirigenti di compagnie low cost al Corriere hanno spiegato che alla base di queste scelte ci sono anche motivazioni economiche: l’Italia costa mediamente di più rispetto ad altri Paesi europei (tra i costi da considerare c’è per esempio l’addizionale comunale) e il mercato interno non è redditizio per gran parte dell’anno. Secondo i dati estratti dal database di Cirium, dal 1° gennaio al 30 settembre 2024 i vettori hanno messo in vendita 32 milioni di posti sui collegamenti interni all’Italia, lo 0,6% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Il calo risulta essere particolarmente marcato in Calabria, dove al momento manca quasi un terzo dei posti in vendita nei nove mesi del 2023. Continua a leggere su LaCnews24.it

