Lavori in piazza Razza a Vibo: scoppia la protesta degli ambulanti del mercato settimanale

In vista dell’imminente apertura del cantiere di piazza Luigi Razza, il cui progetto di restyling è stato contestato per via dell‘eliminazione dei parcheggi, nuovi malumori sono scoppiati stamattina tra gli ambulanti del mercato settimanale che hanno dovuto abbandonare la postazione per permettere agli operai di transennare l’area. Gli ambulanti sono stati pertanto dirottati in piazza Spogliatore. Un’area troppo piccola per accogliere tutte le bancarelle.

Molti mezzi sono rimasti fermi con la merce all’interno ed i commercianti impossibilitati a montare il bancone. Sul posto dopo le vibrate proteste gli agenti della Polizia Municipale di Vibo Valentia per sedare gli animi. In particolare, per alcuni ambulanti e commercianti non c’è più spazio per sistemare le proprie bancarelle o accedere in piazza Spogliatore con i propri furgoni. Da qui è scattata la solidarietà tra gli ambulanti: “O il Comune trova il posto per tutti o nessuno oggi aprirà”. Una protesta vibrata che ha portato sul posto anche l’assessore comunale al Commercio Carmen Corrado per cercare di trovare una soluzione. Un “caos” prevedibile per il quale – evidentemente – nessuno a “palazzo Luigi Razza” ha pensato per tempo, tanto che diversi ambulanti sono rimasti fuori da piazza Spogliatore, impossibilitati ad accedervi per mancanza di spazio. Le ore nel frattempo passano e in tale situazione quanto alle vendite per gli ambulanti si prevede una giornata nera che più nera non si può.

E intanto attorno alla piazza sono stati apposti i nuovi avvisi che vietano la sosta in vista dei lavori che inizieranno lunedì mattina 29 gennaio.

LEGGI ANCHE: Vibo, mercato settimanale trasferito per i lavori di riqualificazione del centro

Al via i cantieri nel centro di Vibo, vertice in Comune per la gestione del traffico